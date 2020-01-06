الأهلي يخوض جولة أخيرة لضم ايليكي .. ومهاجم الصفاقسي البديل

كلفت إدارة النادي الأهلي أمير توفيق مدير التعاقدات بإجراء جولة أخيرة خلال اليومين القادمين من المفاوضات مع نادي لوزيرين السويسري لإتمام التعاقد مع المهاجم النيجيري بليسينج ايلكي، الذي قام رينيه فايلر المدير الفني للأهلي بترشيحه لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الشتويةالجارية.
وكشف مصدر بالأهلي عن إمكانية رفع المقابل المالي من أجل إتمام الصفقة على الرغم من تمسك إدارة النادي السويسري بخدمات اللاعب بعد أن قام النادي بتعيين مدير فني جديد أعلن رغبته في استمرارهبصفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.
وأكد المصدر إنه في حالة عدم إتمام الصفقة نتيجة تمسك لوزيرين ببقاء ايليكي فسوف تتجه بوصلة الأهلي نحو التعاقد مع فراس شواط مهاجم فريق الصفاقسي التونسي الذي ظهر بصورة مميزة خلال الفترة الأخيرة، خاصة إنه يجيد إستغلال الفرص أمام المرمى فضلا عن صغر سنه وما يتمتع به من قدرات هجومية كبيرة.
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