ساديو ماني يصل إلى فندق حفل جوائز الكاف

وصل منذ قليل السنغالي ساديو ماني، مهاجم ليفربول الإنجليزي وزميل نجم منتخب مصر محمد صلاح، إلى فندق حفل جوائز الكاف بصحبة أفراد أمن من ليفربول، وكان في إستقباله كامل أبو علي مالك مجموعة الفنادق المستضيفة لحفل أفضل لاعب في أفريقيا 2019. في أفريقيا 2019. ويستعد ماني غداً الثلاثاء لحضور حفل توزيع جوائز الأفضل لعام 2019 المقدمة من الاتحاد الإفريقي. وينافس النجم السنغالي على التتويج بجائزة أفضل لاعب في افريقيا 2019، وسط منافسة مع النجم المصري محممد صلاح، والجزائري رياض محرز مهاجم مانشستر سيتي. مع النجم المصري محممد صلاح، والجزائري رياض محرز مهاجم مانشستر سيتي. ويعد ماني مرشح بقوة لحصد الجائزة مع المستوى الذي قدمه حيث توج مع ليفربول بدوري أبطال اوروبا، وقاد منتخب السنغال لنهائي كأس الأمم الافريقية 2019، وترددت أنباء عن فوز النجم السنغالي بالفعل، خاصة مع إحتمالية غياب صلاح عن حضور الحفل.

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