الاتحاد السكنري في معسكر مغلق بالقاهرة استعدادًا لمواجهة إنبي

غادر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري إلي مدينة القاهرة للدخول في معسكر مغلق بداية من اليوم و حتى موعد لقاء إنبي يوم الأربعاء القادم علي استاد بتروسبورت، ضمن فعاليات الجولة الثانية عشرة لمسابقةالدوري الممتاز
ويتدرب الفريق مساء اليوم وغداً علي الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي.
وكان طلعت يوسف المدير الفني للفريق السكندري وهم: عماد السيد ومحمود الزنفلى وعمرو خليل ومحمد أنوروإسلام جمال وويلسون ومحمود رزق وصبرى رحيل والسيد سالم ومحمود شعبان وأسامة العزب ومروان عطية وأحمد حجى وهشام محمد وأحمد راشد وأحمد نبيل مانجا وأحمد رفعت وأيمن غباشى ومحمد جدو وخالد قمر ورزاق سيسيه وإيمانويل أوكوى، بينما يغيب عن الفريق صبحى سليمان ونور السيد وخالد الغندور.
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