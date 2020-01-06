كامل أبو على وأحمد أحمد يتابعان الاستعدادات الأخيرة لحفل الكاف

يتابع رجل الأعمال كامل أبو علی آخر استعدادات حفل الكاف وبيك الباتروس - الأفضل فی إفريقيا 2019. ومن ناحية اخرى يعقد حاليا أبو على لقاءً مع أحمد أحمد رئيس منطمة الكاف بحضور جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر لمراجعة الاستعدادات النهائية لحفل توزيع جوائز الكاف الذى يعقد غدا بحضور وززاء السياحة والاثار والرياضة والثقافة والاعلام ومحافظ البحر الأحمر ومشاهير على لقاءً مع أحمد أحمد رئيس منطمة الكاف بحضور جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر لمراجعة الاستعدادات النهائية لحفل توزيع جوائز الكاف الذى يعقد غدا بحضور وززاء السياحة والاثار والرياضة والثقافة والاعلام ومحافظ البحر الأحمر ومشاهير الرياضة والفن

ومن ناحية أخرى وصل ساديو مانيه الغردقة قبل ساعة.



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