بث مباشر | مشاهدة مباراة آرسنال وليدز يونايتد في كأس الاتحاد الانجليزي

يقدم لكم الخليج 365 بث مباشر لإحدى قمم مباريات اليوم، الاثنين 6-1-2020، بين آرسنال وليدز يونايتد على ملعب الأول “الإمارات” شمال العاصمة لندن.

مباراة آرسنال وليدز يونايتد هي آخر مباريات الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بعدما لعبت جميع المباريات يومي السبت والأحد.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 19:56 جرينيتش، 21:56 مصر، 22:56 السعودية، وتنقل على قناة بي إن سبورتس 2 بالاضافة إلى قناة بي بي سي 1.

آرسنال 0-0 ليدز يونايتد

???? ستاد الإمارات (لندن)

جارية الآن

بث مباشر “كتابي” لحظة بلحظة

???????? أهلاً وسهلاً بكم في هذا البث المباشر لمباراة آرسنال ضد ليدز يونايتد في الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم 2020/2019.

????????‍???? مساء الخير عليكم، يصحبكم على مدار ال90 دقيقة “محمود ماهر” من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365.

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???? ليدز يونايتد خسر في نفس هذا التوقيت من عام 2012 أمام آرسنال ضمن مباريات الدور الثالث ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بهدف دون رد سجله الأسطورة الفرنسية “تييري هنري” من صناعة ألكسندر سونج.

???? آرسنال قادم من فوز جيد أمام مانشستر يونايتد قبل 5 أيام بهدفين دون رد في الدوري المحلي، بينما تعادل ليدز يونايتد 1/1 على ملعب وست بروميتش البيون في قمة التشامبيونشيب.

⏳???? ليدز يونايتد لم يفز على آرسنال منذ تاريخ 4-5-2003، عندما واجهه ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2003/2002 على ملعب هايبوري الذي تم هدمه…وانتصر ليدز يونايتد بنتيجة 3/2، سجل الأهداف هاري كيويل وأيان هارت ومارك فيدوكا..وكان التعادل سيد الموقف بعد تسجيل تييري هنري ودينيس بيركامب لهدفين في الدقيقتين 31 و63 لصالح آرسنال، إلا أن هدف فيدوكا المتأخر في الدقيقة 88 منح “الوايتس” الفوز.