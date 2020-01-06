بث مباشر | مشاهدة مباراة نابولي والإنتر في الدوري الإيطالي

لاتفوتك مشاهدة مباراة نابولي والإنتر في قمة مباريات اليوم في الدوري الإيطالي .. بث مباشر ولحظي عبر الخليج 365

سافر نادي الإنتر إلى جنوب إيطاليا، كضيف ثقيل على ملعب السان باولو الخاص بفريق نابولي، لخوض مباراة قمة الجولة الثامنة عشر من الكالتشيو.

ويحتل النيراتزوري المركز الثاني على لائحة الترتيب بعد انتصار اليوفي العريض برباعية على كالياري، ويمتلك فريق كونتي 42 نقطة، بفارق كبير عن البارتينوباي المتواجد في المركز الثامن برصيد 24 نقطة.

فريق الجوزيبي مياتزا يبحث عن الانتصار ولا شيء غيره في أحد أصعب ملاعب إيطاليا، وهذا من أجل العودة إلى قمة الجدول مرة أخرى، أما المدرب “جينارو جاتوزو” فيريد إعادة شخصية نابولي في القمم المحلية بتحقيق نتيجة إيجابية.

نابولي 1-2 الإنتر

???? ملعب السان باولو (نابولي)

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