بث مباشر | مشاهدة مباراة نابولي والإنتر في الدوري الإيطالي

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لاتفوتك مشاهدة مباراة نابولي والإنتر في قمة مباريات اليوم في الدوري الإيطالي .. بث مباشر ولحظي عبر الخليج 365
سافر نادي الإنتر إلى جنوب إيطاليا، كضيف ثقيل على ملعب السان باولو الخاص بفريق نابولي، لخوض مباراة قمة الجولة الثامنة عشر من الكالتشيو.
ويحتل النيراتزوري المركز الثاني على لائحة الترتيب بعد انتصار اليوفي العريض برباعية على كالياري، ويمتلك فريق كونتي 42 نقطة، بفارق كبير عن البارتينوباي المتواجد في المركز الثامن برصيد 24 نقطة.
فريق الجوزيبي مياتزا يبحث عن الانتصار ولا شيء غيره في أحد أصعب ملاعب إيطاليا، وهذا من أجل العودة إلى قمة الجدول مرة أخرى، أما المدرب “جينارو جاتوزو” فيريد إعادة شخصية نابولي في القمم المحلية بتحقيق نتيجة إيجابية.
نابولي 1-2 الإنتر
???? ملعب السان باولو (نابولي)
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- أهلاً وسهلاً بكم في هذا البث النصي لقمة نابولي والإنتر
- المباراة تقام على ملعب سان باولو وسط حضور يزيد عن 30 ألف متفرج أغلبهم من عشاق الفريق الجنوبي
- تشكيلة نابولي اليوم: ميريت – مانولاس – روي – هيساي – لورينزو – رويز – زيلنيسكي – آلان – ميليك – إنسيني – كاييخون
- تشكيلة الإنتر اليوم: هاندانوفيتش – باستوني – سكرينيار – دي فراي – جاليارديني – بروزوفيتش – فيسينيو – بيراجي – كاندريفا – لوكاكو – مارتينيز
- السبب مجهول حتى الآن وراء عدم دفع كونتي بالخبير “دييجو جودين” في التشكيلة الأساسية رغم أنها مباراة خبرة وتحتاج كامل خبرته
- 1″ صافرة بداية المباراة..
- 5″ سيطرة ميدانية مميزة للإنتر.. وتركيز على الرواق الأيسر.
- 14″ جوووووووووووووووووول…هدف التقدم للإنتر بواسطة لوكاكو بعد انطلاقة سريعة من وسط الملعب في العمق الدفاعي لنابولي…وتصوووووويبة قوية للغاية بباطن القدم اليسرى ارتطمت في القائم وسكنت الشباك.
- 26″ أووووه هدف ملغي لصالح نابولي بعد وقوع المهاجم كاييخون في مصيدة التسلل
- 32″ جوووووووووووووووول ⚽️ لوكاكوووووووو والثاني خطأ قاتل من الحارس ميريت تصويبة البلجيكي تسقط من يديه وتحتضن الشباك وسط حسرته على خط المرمى.
- 35″ تصووووووويبة زاحفة من إنسيني من حدود منطقة الجزاء سهلة بين أحضان هاندانوفيتش
- 37″ عررررررررضية من لوكاكوووو تمر من أمام المرمى دون أن يحولها أي مهاجم للشباك
- 38″ المباراة تشتعل نابولي يرد بتصويبة مقوسة معتادة من إنسيني يتصدى لها الحارس البوسني بصعوبة بالغة بعد أن سقطت من يديه
- 39″ جووووووووووول ⚽️ ميليك يقلص الفارق بعد صناعة رائعة من كاييخون الذي حول له عرضية وضعته في فرصة سانحة للتسجيل وبالفعل سجل البولندي بقدمه اليسرى
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