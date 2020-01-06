عودة مُحتملة للهداف التوجولي “أديبايور” إلى البريميرليج

بات المهاجم التوجولي إيمانويل أديبايور قريباً من العودة إلى الدوري الإنجليزي، وذلك بعد أرتباط أسمه بالأنتقال إلى أستون فيلا خلال فترة الأنتقالات الشتوية الجارية.

وذكرت صحيفة “صن” البريطانية أن أديبايور / 36 عاماً/ تم عرضه على أستون فيلا، لتعويض المهاجم البرازيلي ويسلي لاعب الفريق، والذي سيغيب عن الملاعب حتى نهاية الموسم بعد إصابته.

وأضافت الصحيفة أن أديبايور أصبح لاعبا حرا بعد رحيله عن نادي قيصري سبور التركي، ويحق له الأنتقال إلى أي ناد مجاناً، وربما يكون حلًا للمشكلة الهجومية التي يعاني منها أستون فيلا بعد إصابة ويسلي.

وسبق لأديبايور أن دافع عن قميص أربعة أندية إنجليزية وهي أرسنال ومانشستر سيتي وتوتنهام وكريستال بالاس.

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