يوفنتوس يصد الاهتمام الإنجليزي بطريقة أخرى

أكد نادي يوفنتوس الإيطالي، رغبته في الإبقاء على مدافعه الدولي التركي ميريح ديميرال، في صفوف الفريق وذلك ليقضي على أمال الأندية الإنجليزية الراغبة في ضمه.
وكان ناديا أرسنال ومانشستر يونايتد أبديا رغبتيهما في التعاقد مع ديميرال / 21 عاماً، خلال فترة الأنتقالات الشتوية الجارية، لكن صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية أكدت رغبة يوفنتوس في بقاء لاعبه التركي.
وإنضم ديميرال إلى صفوف يوفنتوس بداية الموسم الجاري، قادمًا من فريق ساسولو في فترة الأنتقالات الصيفية الماضية.
ويحتل يوفنتوس المركز الثاني في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 42 نقطة متساويًا مع إنتر ميلان المتصدر والمتفوق بفارق الأهداف.
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