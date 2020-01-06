ما قيمة صفقة انضمام ماركو مارين لصفوف أهلي جدة؟

ذكر تقرير إخباري سعودي، اليوم الإثنين، إن إدارة نادي أهلي جدة السعودي لكرة القدم، ستدفع نحو أربعة ملايين يورو لنادي ريد ستار بلجراد الصربي، مقابل أنتقال الألماني ماركو مارين لاعب الفريق إلى صفوف الفريق السعودي، والذي إجتاز الفحوصات الطبية أمس الأحد بنجاح.

وأضافت صحيفة “الرياضية” السعودية أن مارين / 30 عاماً/ سيتقاضى رواتب شهرية يصل إجماليها إلى نحو مليوني يورو، بالإضافة إلى الجزء الخاص بالنادي في العقد الممتد لعامين ونصف.

وشارك مارين في تدريب خفيف بالجري حول الملعب في الحصة التدريبية التي أجراها الفريق أمس، وسط ترحيب اللاعبين والجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس به.

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وسبق لمارين أن لعب لأندية فيردر بريمن الألماني وتشيلسي الإنجليزي وإشبيلية الإسباني ، كما أنه شارك مع المنتخب الألماني في بطولة كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا.

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