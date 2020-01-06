اهداف مباراة السد والعربي فى الدوري القطري

التهم عيال الذيب “السد” نظيره العربي فى عقر داره بسداسية مقابل هدف، مساء اليوم الاثنين 6-1-2020،فى المباراة المؤجلة من الاسبوع الخامس من بطولة دوري نجوم قطر.

افتتح العربي اهداف المباراة مبكراً فى الدقيقة 10 عن طريق اللاعب مارك مونيسا، ثم جاء الدور على الذئاب ليسجلوا سداسية.

افتتح العربي اهداف المباراة مبكراً فى الدقيقة 10 عن طريق المدافع الاسباني مارك مونيسا، ثم جاء الدور على الذيب ليسجلوا سداسية.

انهى السد الشوط الاول بثلاثة أهداف بدأها فى الدقيقة 31 الظهير الأيمن بيدرو من تصويبة من خارج المنطقة، وبعد دقيقة واحدة أضاف الثاني النجم الجزائري “بغداد بونجاح”، وفى الدقيقة 35 ومن نيران صديقة سجل لاعب العربي مارك مونييسا هداف فى مرماه بعد فشله في تشتيت الكرة من أمام حسن الهيدوس.

وفى الشوط الثاني أكمل السد السداسية في الدقائق 54 و74 و80 عن طريق كل من حسن خالد الهيدوس وأكرم عفيفي وبغداد بونجاح.

ليرفع السد رصيده الى النقطة 21 متقدماً الي المركز الثالث فة جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد العربي عند النقطة 18 فى المركز الخامس.

اليكم اهداف مباراة العربي والسد اليوم فى الدوري القطري

الهدف الاول للعربي

الهدف الاول للسد

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الهدف الثاني للسد

الهدف الثالث للسد

الهدف الرابع للسد

الهدف الخامس للسد

الهدف السادس للسد