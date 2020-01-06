اللجنة المؤقتة للاتحاد الإماراتي تمر بمرحلة حرجة

عقدت اللجنة الأنتقالية للاتحاد الإماراتي، مساء أمس الأحد، إجتماعها الثاني برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، وقد أعلنت عدداً من القرارات منها الموافقة على الموعد المقترح لأنعقاد الإجتماع الإستثنائي للجمعية العمومية.

وشهد إجتماع أمس حضور عبد الله ناصر الجنيبي نائب رئيس اللجنة والأعضاء حميد أحمد الطاير وهشام الزرعوني وعلي حمد وأحمد يوسف بن درويش وعيسى مير وخلفان بالهول وأمل بوشلاخ وعائشة الطنيجي، وكذلك محمد عبد الله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد كرة القدم وإبراهيم النمر الأمين العام المساعد للشؤون الفنية وعبدالله الكنزي مقرراً.

وكشفت صحيفة “البيان” الإماراتية أن اللجنة اطلعت على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي وملاحظات الأعضاء، حيث وافقت على التعديلات تمهيداً لرفعها لأجتماع الجمعية العمومية للأعتماد ، وكذلك الموافقة على الموعد المقترح لانعقاد الجمعية العمومية يوم 12 يناير الجاري لأعتماد التعديلات على النظام الأساسي ولائحتي الأنتخابات والإستئناف على قرارات لجنة الأنتخابات .

كذلك أعتمدت اللجنة أمس، الميزانية العامة لاتحاد الكرة لعام 2020 ، وأستعرضت موضوعات وتوصيات لجنة المنتخبات والشؤون الفنية، حيث تابعت آخر تحضيرات المنتخب الأول ضمن تجمعه الحالي المقام في دبي في إطار أستعداداته للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023، وكذلك أستعدادات المنتخب الأولمبي الجارية حالياً في العاصمة التايلندية بانكوك تأهبا للمشاركة في نهائيات كآس آسيا تحت 23 عاماً والمؤهلة بدورها إلى أولمبياد طوكيو 2020 .

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