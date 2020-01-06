عودة نجم دفاع الإسماعيلي أمام بيراميدز في الدوري المصري

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول بالإسماعيلي، قائمة لاعبيه أستعداداً لمواجهة بيراميدز غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الـ12 للدوري المصري . وضمت القائمة عودة باهر المحمدي قائد الفريق بعد غيابه عن مباراة إنبي الماضية نظراً لمطالبة اللاعب بالرحيل عن النادي، مع أستبعاد الناميبى بنسون شيلونجو ووجيه عبد الحكيم. وضمت القائمة كلا من محمد مجدى ومحمد فوزى في حراسة المرمي ومعه أحمد أيمن وباهر المحمدي ومحمد هاشم وإبراهيم أبو اليزيد وأسامة إبراهيم ومحمود البدرى وعماد حمدي ومحمد بيومي ومحمود دونجا ومحمد مخلوف وبيكتي سيلفا وعبد الرحمن مجدي ومحمد صادق ومحمد حمدي زكى ومحمد الشامي وحازم مرسي . Advertisements نجم دفاع الإسماعيلي يتوعد الاتحاد السكندري في البطولة العربية أدهم السلحدار: هدفنا إسعاد جماهير الإسماعيلي أمام الاتحاد السكندري

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