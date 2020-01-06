دانييلي دي روسي ينهي عقده مع بوكا جونيورز قبل الآوان لأسباب عائلية!

قرر لاعب خط الوسط الايطالي “دانييلي دي روسي” العودة إلى ايطاليا مطلع هذا الاسبوع في قرار مفاجئ يؤكد قرب إعلان خبر اعتزاله على الرغم من انتهاء مدة تعاقده مع بوكا جونيورز في يونيو 2020.

وينوي الإيطالي تفسير أسباب قراره وخططه المستقبلية في مؤتمر صحفي لم يعلن موعده حتى الآن، وبالتالي فإن القرار بشأن مستقبله سيتخذ خارج الملعب.

وتشير العديد من التقارير الإيطالية لإمكانية عودة اللاعب إلى فريقه السابق «روما»، ولكن في دور إداري كما أشار قبل ذلك في مؤتمر توديعه لفريق العاصمة الإيطالية خلال العام الماضي.

وقيل أن سبب قرار فسخ تعاقده مع بوكا جونيورز قبل 6 أشهر كاملة من انتهاء، يرجع لمرض مفاجيء لابنته.

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وانتقل دي روسي إلى بوكا جونيورز في صيف عام 2019، وهو النادي الذي لطالما كان يحلم بتمثيله، وساعده على هذه الخطوة صديقة الارجنتيني المدافع “نيكولاس بورديسو” الذي زامله لفترة في روما، ويلعب حاليًا دور المدير الرياضي الحالي لفريق ملعب لا بومبونيرا.

وخاض صاحب ال36 عاماً ما مجموعه 616 مباراة مع “روما” وسجل 63 هدفاً وصنع 54، ونجح في تحقيق لقب كأس ايطاليا مرتين، وكأس السوبر الايطالي مرة، وحصد جائزة لاعب العام في ايطاليا موسم 2008-2009.

وشارك دي روسي مع منتخب إيطاليا الأول في 117 مباراة، ونجح في تسجيل 21 هدفاً وصناعة 5 أهداف، ويبقى الإنجاز الابرز في مسيرته مع الأتزوري حين ساهم في رفع كأس العالم 2006 على الأراضي الألمانية.