ضربة قاتلة في صفوف ريال مدريد قبل السوبر الإسباني في السعودية

أعلن ناي ريال مدريد الإثنين أن مهاجميه الفرنسي كريم بنزيمة والويلزي غاريث بيل سيغيبان عن كأس السوبر الإسبانية لكرة القدم التي تستضيفها السعودية، بداعي الإصابة.

وأشار النادي الملكي على موقعه الرسمي أن بنزيمة يعاني من إصابة “في العضلة الخلفية لفخذه الايسر”، مقابل “التهاب في الجهاز التنفسي العلوي” لزميله الويلزي.

وشارك اللاعبان في التشكيلة الأساسية للفريق خلال الفوز الذي حققه ريال على مضيفه خيتافي (3-صفر) في المرحلة 19 من الدوري الاسباني الذي عادت عجلته الى الدوران مع انتهاء الأستراحة الشتوية.

ولن يسافر الثنائي الى السعودية حيث يلتقي ريال مدريد مع فالنسيا في الدور نصف النهائي الاربعاء بعد عدم إدراج اسمهما على قائمة الفريق الصادرة الإثنين.

ويلتقي الفائز في النهائي الذي يقام في جدة الأحد، مع برشلونة او أتلتيكو مدريد اللذين يلتقيان في نصف النهائي الثاني الخميس.

وسبق للفرنسي زين الدين زيدان مدرب الـ”بيانكونيري” أن كشف الجمعة عن غياب البلجيكي ادين هازار أيضاً عن البطولة لعدم تعافيه من إصابة في الكاحل.

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وقد أثار قرار إقامة الكأس السوبر الإسبانية على شكل بطولة مصغّرة من أربعة أندية في السعودية للأعوام الثلاثة المقبلة، الذي أتخذ في نوفمبر الماضي، جدلاً واسعاً في إسبانيا.

وقد رفضت محطة “أر تي في آي” الإسبانية التقدم بطلب الحصول على حقوق النقل التلفزيوني معتبرة أن المسابقة ستقام في دولة “لا تُحترم فيها حقوق الإنسان”.

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