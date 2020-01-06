رسميًا | لايبزج يوافق على إعارة ساراتشي

أعار نادي لايبزج الألماني مارسيلو ساراتشي إلى نادي جلطة سراي التركي.

وينص عقد الإعارة على حصول النادي التركي على خدمات اللاعب الأوروجواني الدولي حتى صيف 2021 مقابل 500 ألف يورو بدون بند يتيح إمكانية شرائه.

من جانبه، أكد جلطة سراي صفقة استعارة المدافع الأيسر في بيان أصدره اليوم الإثنين.

بهذه الصفقة، يكثف لايبزج جهوده من أجل ضم الألماني الدولي بنيامين هنريشس لاعب نادي ايه إس موناكو الذي أتفق معه لايبزج لكن لا يزال هناك خلاف مع النادي حول قيمة الصفقة.

كان ساراتشي أنتقل إلى لايبزج في صيف 2018 من نادي ريفر بلات الأرجنتيني مقابل 12 مليون يورو، وكانت بدايته مع النادي الألماني قوية، لكنه فقد مركزه لصالح الألماني الدولي مارسيل هالستنبرج.

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كما لم يفلح ساراتشي في إثبات نفسه حتى مع المدرب الجديد للفريق، يوليان ناجلزمان، الذي جاء خلفاً لرالف رانجيك.

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