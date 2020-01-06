اونلاين | online مشاهدة مباراة ارسنال وليدز yalla shoot بث مباشر مباراة ارسنال وليدز كورة لايف HD مشاهدة هدف ارسنال free match

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مشاهدة مباراة أرسنال ضد ليدز يونايتد بث مباشر اليوم الاثنين، الموافق 6 يناير 2020 في كأس الاتحاد الإنجليزي.

تقام مباراة أرسنال ضد ليدز يونايتد، على ملعب الإمارات, في المباراة الأخيرة بالدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي وتجمع المباراة أرسنال مع ضيفه ليدز يونايتد في تمام الساعة الـ9:55 بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا خمس دقائق مساء بتوقيت مكة المكرمة.

LIVE.. مشاهدة مباراة أرسنال ضد ليدز يونايتد بث مباشر في كأس الاتحاد الإنجليزي

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القنوات الناقلة

تذاع مباراة أرسنال ضد ليدز يونايتد عبر قناة بي إن سبورت اتش دي 2 وبتعليق رؤوف خليف.

وفي وقت سابق، حقق فريق تشيلسي الفوز على نظيره أرسنال بهدفين مقابل هدف خلال المواجهة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي.

افتتح أوباميانج التهديف لصالح أرسنال في الدقيقة 13 من عمر المباراة، بعدما استغل تمريرة تشامبيرس ليعلن تقدم الجانرز بهدف مبكر أنهى به الشوط الأول.