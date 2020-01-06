رياضة | سر تأخر إعلان ريال مدريد عن صفقته الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سر تأخر إعلان ريال مدريد عن صفقته الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن سر تأخر نادي ريال مدريد عن إعلان صفقة التعاقد مع البرازيلي رينير جيسوس نجم فريق فلامنجو البرازيلي.

وكانت تقارير صحفية سابقة قد اكدت على أن نادي ريال مدريد توصل لاتفاق شبه رسمي مع فلامنجو على ضم اللاعب في فترة الانتقالات الشتوية الحالية بالتوصل لاتفاق حول بنود العقود والمبلغ المالي.

ووفقاً للإعلامي جوسيب بيدريرول الذي اكد على أن ريال مدريد لن يعلن عن صفقة اللاعب في الوقت الحالي بسبب عدم بلوغه لعامه الـ18 بالرغم من إنهاء كافة الأمور المتعلقة بالصفقة.

ومن الممنتظر أن يعلن ريال مدريد عن الصفقة في الفترة القادمة وسينضم الوافد الجديد رينير جيسوس لفريق الشباب تحت قيادة المدرب راؤول جونزاليس.