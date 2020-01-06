رياضة | خالد جلال: الأهلي لم يحسم لقب الدوري.. والزمالك في حاجة إلى كاسونجو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خالد جلال: الأهلي لم يحسم لقب الدوري.. والزمالك في حاجة إلى كاسونجو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرى خالد جلال المدير الفني السابق لنادي الزمالك، أن بطولة الدوري مازالت في الملعب ولن تحسم إلا بنهاية الموسم، وليس كما يقول البعض بأن النادي الأهلي حسم اللقب مبكرًا.

وقال جلال خلال حواره لبرنامج "في الاستاد" الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر اذاعة نجوم اف ام :" مباراة طنطا المقبلة فارقة مع الزمالك، والأهلي لم يحسم اللقب كما يتردد، البطولة مازالت في الملعب".

وأضاف :" الزمالك يمتلك لاعبين على مستوى عال، لديهم القدرة على العودة مرة أخرى بفريقهم، فالبطولة هذا الموسم مهمة للأبيض".

وانتقل للحديث عن مركز المهاجم قائلا :" كاسنجو أفيد للزمالك من خالد بو طيب، الفريق يحتاج لمهاجم، نعم الثاني مهاجم جيد ولكن كثير الاصابات ولم يفيد الفريق حتى الآن".