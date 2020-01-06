رياضة | الوديات سلاح المنيا لتجهيز لاعبيه للدور الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوديات سلاح المنيا لتجهيز لاعبيه للدور الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا، مبارتان وديتان على، وذلك ضمن خطة الجهاز الفني لرفع مستوى اللاعبين، فنيا، وبدينا، قبل انطلاق الدور الثاني، من مسابقة دوري القسم الثاني.

وكان الفريق المنياوي قد خسر من فريق ناصر ملوي، بهدف نظيف، كما فاز على فريق ناشئين المنيا، بخماسية نظيفة، عن طريق أحمد عصام، عمرو عثمان، محمد سمارة ، حسام حسن ( هدفين ).

وقال طارق السيد المدير الفني للمنيا إن الهدف من المباريات هو الوصول بحالة فنية عالية للاعبين، ومواصلة التأهيل البدني بقوة، دون النظر للنتائج.

وأوضح السيد أن الفريق يكثف تدريباته خلال تلك الفترة صباحا ومساءا وبصالة الجيم، الأمر الذي سينعكس بمزيد من الايجابية على مستوى الفريق خلال الدور الثاني.

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وكان قد حضر اللقاءات الودية المحاسب عاطف عبد الجابر رئيس النادي، وأحمد عمر نائب رئيس النادي، ومحمود السبيعي امين الصندوق، وعلي مجدي وخالد فايز أعضاء مجلس الادارة لمتابعة ودعم الفريق.

ومن المقرر أن يخوض فريق المنيا، عده لقاءات تجريبيه وديه أخرى، استعدادا لمباريات الدور الثاني لدوري القسم الثاني للموسم الكروي الجديد 2019\2020.

ويحل فريق المنيا ضيفا على فريق سوهاج، الأحد بعد القادم، في المباراه التي سيشهدها ملعب سوهاج، ضمن مباريات الجولة الثانية عشر لمسابقه دوري القسم الثاني.