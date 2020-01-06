رياضة | إنتر ميلان يدخل المنافسة على ضم نجم تشيلسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنتر ميلان يدخل المنافسة على ضم نجم تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل نادي إنتر ميلان الإيطالي في المنافسة على التعاقد مع أحد نجوم نادي تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

إنتر ميلان يستهدف ضم جيرو

وأكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن نادي إنتر ميلان أصبح يرغب بقوة في التعاقد مع الفرنسي أوليفيه جيرو مهاجم نادي تشيلسي في هذا الشتاء لتدعيم خط الهجوم في الفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي إنتر ميلان سيقدم عرض رسمي لضم جيرو خلال الساعات القليلة القادمة لتدعيم مركز الهجوم في الفريق.

كما ذكرت الصحيفة أن نادي إنتر ميلان أظهر هذه الجديه في ضم أوليفيه جيرو بعدما أكد فرانك لامبارد مدرب الفريق على إمكانية رحيل اللاعب عن صفوف الفريق.

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جيرو يؤكد على رغبته في الرحيل

وكان جيرو قد أظهر هو الأخر رغبة كبيرة في الرحيل عن صفوف نادي تشيلسي هذا الشتاء لعدم شعوره بالراحة في الفريق.

منافسة شرسة تنتظر إنتر ميلان لضم جيرو

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك منافسة شرسة تنتظر نادي إنتر ميلان لضم جيرو حيث ترغب العديد من الأندية في ضمه أبزرها نادي يوفنتوس ونادي أولمبيك ليون.

مشاركات أوليفيه جيرو مع تشيلسي هذا الموسم

وقد شارك أوليفيه جيرو في 7 مباريات فقط حتى الآن مع نادي تشيلسي خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدف وحيد ولم يصنع أي هدف.