رياضة | 30 مليون يورو تحسم صفقة قوية لصالح برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 30 مليون يورو تحسم صفقة قوية لصالح برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد نادي دينامو زغرب مطالبه للموافقة على رحيل واحد من نجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

برشلونة يستهدف ضم أولمو

وأكدت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة يستهدف التعاقد مع الإسباني داني أولمو مهاجم نادي دينامو زغرب في يناير الجاري.

كما أشارت التقارير إلى أن نادي برشلونة ليس الوحيد المهتم بضم أولمو في الشتاء بل يواجه منافسة من نادي مانشستر يوناتيد ومانشستر سيتي وغيره من الأندية.

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دينامو يحدد مطالبه للموافقة على رحيل أولمو

وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نادي دينامو زغرب لا يمانع في رحيل داني أولمو عن صفوف الفريق في هذا الشتاء ولكن مقابل مبلغ 40 مليون يورو.

كما كشفت الصحيفة أن نادي برشلونة هو الأقرب حتى الآن للتعاقد مع أولمو خلال فترة انتقالات يناير الجارية مقابل مبلغ 30 مليون يورو ولكن لازالت المفاوضات جارية حتى الآن بين الناديين.

مشاركات داني أولمو مع نادي دينامو زغرب هذا الموسم

وقد شارك داني أولمو في 20 مباراة حتى الآن مع نادي دينامو زغرب خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وتألق بشكل كبير جدا جيث سجل 8 أهداف ولم يصنع أي هدف ليلفت أنظار كبار أوروبا له.