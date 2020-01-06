رياضة | عاجل.. الأهلي يكلف أمير توفيق بإنهاء صفقة الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يكلف أمير توفيق بإنهاء صفقة الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كلفت إدارة النادي الأهلي أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأحمر بإجراء جولة أخيرة خلال اليومين القادمين من المفاوضات مع نادي لوزيرين السويسري لإتمام التعاقد مع المهاجم النيجيري بليسينج إيليكي الذي قام رينيه فايلر المدير الفني للأهلي بترشيحه لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

وكشف مصدر بالأهلي عن إمكانية رفع المقابل المالي من أجل إتمام الصفقة على الرغم من تمسك إدارة النادي السويسري بخدمات اللاعب بعد أن قام النادي بتعيين مدير فني جديد أعلن رغبته في استمراره بصفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

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وأكد المصدر أنه في حالة عدم إتمام الصفقة نتيجة تمسك لوزيرين ببقاء ايليكي فسوف تتجه بوصلة الأهلي نحو التعاقد مع فراس شواط مهاجم فريق الصفاقسي التونسي الذي ظهر بصورة مميزة خلال الفترة الأخيرة، خاصة إنه يجيد إستغلال الفرص أمام المرمى فضلا عن صغر سنه وما يتمتع به من قدرات هجومية كبيرة.