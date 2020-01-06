رياضة | كارتيرون مُتحدثًا لـ "الخليج 365 الرياضي" عن جائزة الأفضل في إفريقيا: طارق حامد وصلاح هما الأحق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كارتيرون مُتحدثًا لـ "الخليج 365 الرياضي" عن جائزة الأفضل في إفريقيا: طارق حامد وصلاح هما الأحق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي لنادى الزمالك عن جائزة أفضل لاعب فى إفريقيا والتى ستقام غدًا الثلاثاء بسهل حشيش بمدينة الغردقة بمصر. ويتنافس الثلاثي محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر وساديو ماني لاعب ليفربول ومنتخب السنغال ورياض محرز لاعب مانشستر سيتى ومنتخب الجزائر على جائزة الأفضل فى إفريقيا لعام 2019. Advertisements بينما سيتنافس نجم الزمالك طارق حامد لاعب نادى الزمالك ومنتخب مصر ويوسف البلايلي نجم منتخب الجزائر ولاعب الاهلى السعودي وأنيس البدري لاعب منتخب تونس والترجي التونسي. وقال كارتيرون فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 الرياضي" عن رأيه فى اللاعب الأفضل فى إفريقيا قائلاً :" محمد صلاح هو أفضل لاعب فى إفريقيا". وتحدث مدرب الزمالك عن ترشح نجم القلعة البيضاء طارق حامد لجائزة الأفضل داخل القارة الإفريقية، قائلاً :" إنه اللاعب الأفضل بغض النظر عن النتيجة".

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