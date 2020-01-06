رياضة | التعاون السعودي يجدد عقد حارسه كاسيو أنجوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعاون السعودي يجدد عقد حارسه كاسيو أنجوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت إدارة نادي التعاون السعودي برئاسة محمد القاسم، بتجدد عقد الحارس البرازيلي كاسيو أنجوس.

جاء ذلك وفقاً لما ذكرته الصفحة الرسمية للنادي عبر تويتر، والتي أوضحت أن التعاون قام بتجديد عقد الحارس لمدة موسم واحد مع أفضلية التجديد لموسم إضافي.

الحارس البرازيلي كاسيو أنجوس كان قد انضم لصفوف الفريق السكري في شهر يونيو من العام قبل الماضي 2018، ضمن انتقالات الصيف.

خاض البرازيلي كاسيو مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون السعودي، 48 مباراة ودخل مرماه خلالهم 50 هدف، وخرج بشباك نظيفة في 16 لقاء.

في آخر 6 مباريات خاضهم الحارس البرازيلي صاحب الـ38 عام، خلال شهر ديسمبر الماضي وحتى الآن، دخل مرماه 6 أهداف وخرج بشباك نظيفة في مباراة واحدة فقط.

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كاسيو كان له الفضل في التتويج ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الماضي، وذلك بعد أن حافظ على نظافة شباكه في جميع المباريات عدا النهائي فقط حيث دخل مرماه هدف وحيد.

جدير بالذكر أن التعاون قد خسر لقب كأس السوبر السعودي في آخر لقاءاته أمام النصر بنتيجة 4-5 بركلات الجزاء، يوم السبت الماضي.

موعد مباراة التعاون السعودي المقبلة

يستعد التعاون لمواجهة نظيره الفتح، يوم الجمعة المقبل الموافق العاشر من شهر يناير، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

ويحتل التعاون المركز السابع برصيد 22 نقطة بعد أن خاض 13 مباراة، واستطاع أن يحقق الفوز في 7 وتعادل في لقاء وخسر 5.