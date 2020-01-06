رياضة | مانشستر يونايتد يدخل المنافسة مع إنتر ميلان لضم نجم برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يدخل المنافسة مع إنتر ميلان لضم نجم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في المنافسة على ضم واحد من نجوم نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

مانشستر يونايتد يستهدف ضم فيدال

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن نادي مانشستر يونايتد يريد التعاقد مع التشيلي أرتورو فيدال لاعب وسط نادي برشلونة خلال فترة انتقالات يناير الجارية.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي مانشستر يونايتد تواصل مع وكيل أعمال فيدال لمعرفة إمكانية ضم اللاعب هذا الشتاء.

كما أشارت الصحيفة إلى أن نادي مانشستر يونايتد لا يمانع أيضا في ضم فيدال في الصيف وليس الشتاء ولكن يجب أن يتوصل إلى اتفاق مع برشلونة على ذلك أولا.

منافسة إيطالية على ضم فيدال

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وحسب ما نشرته التقارير الصحفية فإن نادي مانشستر يوناتيد ليس هو الوحيد من يرغب في ضم فيدال بل اظهر نادي يوفنتوس ونادي إنتر ميلان أيضا رغبة كبيرة في ضم اللاعب هذا الشتاء.

موقف برشلونة من رحيل فيدال

وكان أرتورو فيدال قد أظهر منذ فترة رغبة كبيرة في الرحيل عن صفوف نادي برشلونة لعدم شعوره بالراحة في الفريق حاليا.

ولكن ذكرت الصحيفة أن نادي برشلونة لن يسمح برحيل فيدال عن الفريق خلال انتقالات يناير الجارية ولكن من الممكن أن يسمح بذلك في الصيف القادم.

مشاركات فيدال مع نادي برشلونة هذا الموسم

وقد شارك أرتورو فيدال في 20 مباراة حتى الآن مع نادي برشلونة خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 6 أهداف ولم يصنع أي هدف.