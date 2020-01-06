رياضة | ساديو ماني يصل الغردقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ساديو ماني يصل الغردقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل منذ قليل، السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي إلى الغردقة قبل ساعات من انطلاق حفل توزيع جوائز الأفضل في إفريقيا لعام 2019.

ويتنافس ساديو ماني مع كل من النجم المصري محمد صلاح ، والجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

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ومن المقرر أن يغادر ماني إلى مقر إقامته في سهل حشيش لاستعدادا للظهور في حفل جائزة أفضل لاعب في القارة السمراء، حيث يعد النجم السنغالي الأقرب للتتويج بها.

وكانت مباراة بين أساطير قارة إفريقيا قد أقيمت بوجود العديد من النجوم أبرزهم أحمد حسن قائد مصر السابق ووائل جمعة وميدو نجوم مصر ونوانكو كانو قائد نيجيريا السابق والخاج ضيوف قائد السنغال السابق وأمادو فلافيو نجم منتخب أنجولا والأهلي السابق والعديد من النجوم فى سفح الأهرامات على هامش الحفل الضخم الذى ستستضيفه مدينة الغردقة.