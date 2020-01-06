رياضة | بعد كهربا.. الأهلي يوجه الصفعة الثانية للزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد كهربا.. الأهلي يوجه الصفعة الثانية للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو أن الساعات القليلة المقبلة ستشهد صراعا من نوع آخر بين الأهلي والزمالك من أجل خطف صفقة مميزة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويحاول مسئولو القلعة الحمراء خطف صفقة محمد توكل صانع ألعاب نادي المنصورة ، والذي يعد هدفا رئيسيا للزمالك في الميركاتو الشتوي.

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وبدأ النادي الأهلي البحث عن صانع ألعاب وهداف، وهو ما يتوفر في اللاعب الشاب الذي أثبت أنه قادم بقوة خلال الفترة المقبلة، وهو ما جعل أندية الأهلي وبيراميدز والزمالك يتهافتون للتعاقد معه في أقرب وقت.

لكن ومع اقتراب اللاعب من الزمالك، إلا أن توكل أبلغ الأهلي رغبته في اللقب بقميص القلعة الحمراء، ما دفع مسئولو الشياطين الحمر للدخول في مفاوضات مع اللاعب وإجراءت ضمه .

وكان الأهلي تعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا لاعب الزمالك السابق، لتشهد الفترة الفترة الماضية جدلا واسعا في القلعة البيضاء.