رياضة | رسالة كارتيرون لنجم الزمالك تعيده إلى أجواء الساحرة المستديرة

اجتمع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك مع محمد حسن لاعب الوسط في الأيام الماضية لتجهيزه للمشاركة في المباريات مع الفريق.

وغاب حسن عن المستطيل الأخضر لفترة طويلة مع الزمالك بسبب الاعتماد على طارق حامد وفرجاني ساسي بشكل كبير والتجانس بينهما.

وأكد كارتيرون لمحمد حسن أنه لم يصل لكامل فورمته حتى الآن وجاهز بنسبة 60% فقط، مشيرًا إلى أنه سيحاول تطوير مستواه والوصول به إلى الفورمة المثالية.

وأشار المدرب للاعبيه إلى أنه معجب بمستواه وقدراته المميزة بجانب نقل الكرة على الأرض وبناء الهجمة بشكل سليم وهو ما يرغب فيه.

وشارك حسن في لقاء الزمالك بالأمس أمام طنطا ببطولة الدوري والذي انتهى لمصلحة الفريق الأبيض بنتيجة 3-2 بعد غياب كل من فرجاني ساسي وطارق حامد للإيقاف.