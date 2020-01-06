رياضة | الهلال في المقدمة.. نجم ليفربول السابق يقترب من الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال في المقدمة.. نجم ليفربول السابق يقترب من الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب النجم الهولندي ريان بابل، جناح جلطة سراي الحالي، وليفربول السابق، من الانتقال إلى أحد الأندية السعودية خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأشارت صحيفة "yenicaggazetesi"، أن ريان بابل، تلقى عروضا مغرية من بعض الأندية السعودية، يأتي على رأسهم نادي الهلال، إلى جانب تلقيه بعض العروض الأخرى من الصين وروسيا.

وأوضحت الصحيفة أن الساعات القليلة القادمة ستشهد الإعلان رسميًا عن انتقال النجم الهولندي، إلى اللعب في الدوري السعودي للمحترفين.

وكانت تقارير صحفية قد كشفت أن إدارة نادي الهلال تبحث عن مهاجم أجنبي لضمه خلال الميركاتو الشتوي لتدعيم خط الهجوم، بجانب الثنائي أندريه كاريلو وبافتيمبي جوميز.

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وبابل البالغ من العمر 33 سنة، بدأ مسيرته الكروية في نادي أياكس أمستردام الهولندي، قبل أن ينتقل منه في عام 2007 إلى ليفربول الإنجليزي، والذي استمر معه لمدة 4 سنوات كاملة.

يذكر أن بابل "33 عاما" كان قد انضم إلى ليفربول في عام 2007، قادما من صفوف فريق أياكس أمستردام الهولندي، قبل أن ينتقل إلى العديد من الأندية، كان آخرهم نادي جلطة سراي التركي.

وبلغة الأرقام؛ شارك ريان بابل في 535 مباراة، بمختلف المسابقات، سجل خلالهم 116 هدفًا، وصنع 73 آخرين.