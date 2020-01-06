رياضة | بداية أزمة.. نوير يوجه رسالة قوية إلى صفقة بايرن ميونيخ الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بداية أزمة.. نوير يوجه رسالة قوية إلى صفقة بايرن ميونيخ الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد حارس مرمى وقائد نادي بايرن ميونخ الألماني مانويل نوير، أن تعاقد ناديه مع حارس مرمى شالكه ألكسندر نوبيل، ليس له أي علاقة بمستقبله في النادي البافاري.

ويستمر عقد نوير مع بايرن لمدة موسم آخر، ويبدو أن بايرن حريص على تمديد عقد الحارس البالغ من العمر 33 عاماً، لمدة عامين آخرين.

وقال نوير في تصريحات له اليوم الإثنين، إن توقيع بايرن مع نوبيل (23 عاماً)، والذي سينضم إلى الفريق الصيف المقبل قادماً من شالكه بعقد مدته 5 سنوات، هو قرار من النادي فيما يتعلق بالسنوات القليلة المقبلة.

وأضاف: "أليكس نوبيل حارس متميز يمكن أن يكون له المستقبل في وقت ما، لكن بالنسبة لي لا يهم انضمامه إلى بايرن ميونخ".

ورفض نوير فكرة إفساح المجال لحراس آخرين في المباريات خلال الموسم المقبل، حيث قال: "أنا رياضي ومحترف وأريد دائماً اللعب".

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ويعتمد مستقبل نوير على خطط النادي مع هانسي فليك المدير الفني للفريق، والذي خلف الكرواتي نيكو كوفاتش في منصبه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، كمدرب مؤقت لكنه الآن أصبح مدرباً دائماً على الأقل حتى نهاية الموسم.

وقال نوير: "العمل مع هانسي فليك متعة كبيرة".

وأضاف: "وبالطبع من المهم للغاية بالنسبة لي أن أعرف من سيكون المدرب الذي سيستمر في قيادة الفريق على المدى البعيد".