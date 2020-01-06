رياضة | فيفا يصدم منتخب سيدات مصر قبل تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيفا يصدم منتخب سيدات مصر قبل تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقي الجهاز الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 سنة بقيادة حسين عبد اللطيف صدمة بسبب قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بعدم السماح لمشاركة اللاعبات مواليد 2006 و 2005 في تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم علي أن يشارك في التصفيات اللاعبات من مواليد 2000 حتي موليد 2004

بهذا القرار يفقد المنتخب الوطني جهود اهم اعمدته الأساسية الثلاثي ناديه رمضان المحترفة بالدوري الامريكي وندي خالد وليلي زاهر في مواجهة المغرب في مباراة الذهاب المقرر لها يوم 17 يناير في تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم

وشهدت الساعات الأخيرة سعي الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف علي الكرة النسائية للتوصل لحل مع الاتحاد الدولي من خلال إجراء عدة اتصالات إلا أن الاتحاد الدولي رفض مشاركة الثلاثي .

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ووصف حسين عبد اللطيف قرار الاتحاد الدولي بالصادم للجهاز الفني كونه يعول الكثير علي الثلاثي نادية رمضان التي تركت درستها وتعيش في القاهرة بدون أهلها من أجل تحقيق حلمها بالمشاركة مع المنتخب الوطني امام المغرب في التصفيات مؤكدا أنها أحد العناصر الأساسية والهامة وليلي زاهر الناشئة الواعدة والتي تعتبر امل مصر في المستقبل وأحد أهم العناصر الهجومية وايضا ندي خالد من أهم اللاعبات .

وابدي عبد اللطيف تعجبه من القرار بأنه دائما ما يتم وضع حد أقصي الاعمار السنية والغريب هو وضع حد ادني في هذه التصفيات .

يذكر أن المنتخب الوطني يخضع لمعسكر مغلق بدار ضباط الوقود استعدادا لمواجهة منتخب المغرب ويخوض مباراة ودية غدا الثلاثاء أمام نادي الطيران