رياضة | رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين يقدم استقالته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين يقدم استقالته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم مسلي آل معمر رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين، باستقالته من منصبه بشكل رسمي، اليوم الإثنين.

جاء ذلك القرار عبر تغريدة نشرها رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وأشار مسلي آل معمر خلال تغريدته إلى أنه سينتقل إلى مكان آخر للعمل في القطاع الخاص.

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إذ أنه كتب آل معمر عبر تويتر، "بعد ما يقارب عامين، قررت أن أقدم استقالتي من رابطة الدوري السعودي للمحترفين، حيث سأنتقل إلى موقع آخر للعمل في القطاع الخاص".

وتابع، "أشكر كل الذين عملت معهم، وكل من تعاون معي وأحسن الظن فيني طوال الفترة الماضية، وأرجو المعذرة ممن قصرت في حقه، مع تمنياتي للكرة السعودية بالتفوق والتوفيق".

جدير بالذكر أن مسلي قد نصب رئيساً لرابطة الدوري السعودي للمحترفين في الحادي عشر من شهر مارس لعام 2018 لمدة أربع أعوام، بالتزكية خلفاً للمستقيل عازت عزت.