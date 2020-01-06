رياضة | رئيس الألومنيوم يجتمع باللاعبين ويطالبهم بمواصلة الانتصارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الألومنيوم يجتمع باللاعبين ويطالبهم بمواصلة الانتصارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمع مساء اليوم الاثنين، المهندس محمود سالم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للالومنيوم، بلاعبي فريق الكرة بالنادي.

جاء الاجتماع في حضور مجلس إدارة النادي، وجميع اللاعبين والجهاز الفني لفريق الدرجة الأولى، والذي ساده جو من المودة.

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وشهد الاجتماع حضور ابراهيم عبد العزيز، مهاجم الفريق المنضم حديثا للفريق، قادما من نادي الجونة، في أولى صفقات الفريق الحمادي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال صلاح صالح في تصريح خاص ل"الخليج 365 الرياضي" إن اجتماع مجلس إدارة النادي، بفريق الكرة هدفه المسانده والتشجيع والتحفيز، لمواصلة الانتصارات، والمنافسة علي الصعود للدوري الممتاز.

يذكر ان فريق الالومنيوم، انهي منافسات الدور الاول، بالمركز الثالث برصيد22 نقطة، بفارق نقطتين عن البنك الأهلي متصدر جدول المجموعة.