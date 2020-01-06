شكرا لقرائتكم خبر عن مليار مشاهد يترقبون جوائز «الأفضل» بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وسط اهتمام غير مسبوق ومتابعة من مليار مشاهد حول العالم تستضيف مدينة الغردقة بمنتجع بيك الباتروس سيتادل بمنطقة سهل حشيش الثلاثاء حفل الأفضل إفريقيا بحضور عدد كبير من نجوم وأساطير كرة القدم حول العالم يتقدمهم الأرجنتينى مارادونا الذى يعد مفاجأة الحفل، ومعه البرازيلى كافو، والأرجنتينى فيرون، والفرنسى يورى دجور كاييف، والإنجليزى ستيف مكمانمان، والبرتغالى نونو جوميش، والسعودى سامى الجابر، واليابانى ناكاتا، والإيفوارى ديديه دروجبا، والإيفوارى يايا توريه، والأنجولى فلافيو، والكاميرونى روجيه ميلا، والسنغالى الحاج ضيوف، والغانى عبيدى بيليه، والزامبى كالوشا بواليا، والنيجيرى أموكاشى، والنيجيرى كانو، كما تم توجيه الدعوة إلى محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، وحسن شحاتة، المدير الفنى الأسبق لمنتخب مصر، وشوقى غريب، المدير الفنى لمنتخب الأولمبى، ووائل جمعة، وأحمد فتحى، وأحمد حسن.

ويتنافس على الجائزة الأهم بالحفل وهى أفضل لاعب إفريقى للعام ٢٠١٩ كل من الثلاثى الأشهر بالقارة السمراء المصرى محمد صلاح والسنغالى سادو مانى والجزائرى رياض محرز.

ووصل لمطار الغردقة الدولى على متن طائرة خاصة أرسلها الاتحاد الإفريقى السنغالى ساديو مانى، لاعب ليفربول الإنجليزى، وأدى مانى تدريبات أمس على ملعب الجونة، للحفاظ على معدلات لياقته البدنية، وكان قد سبقه للغردقة أفراد أمن من نادى ليفربول إلى فندق الإقامة بالغردقة من أجل إجراءات تأمينه.

Advertisements

وأكدت مصادر باللحنة المنظمة لحفل الأفضل فى إفريقيا ٢٠١٩ غياب الدولى الجزائرى رياض محرز، جناح فريق مانشستر سيتى الإنجليزى، عن حفل الأفضل فى إفريقيا. ويأتى غياب محرز بسبب ارتباطه بمباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد الإنجليزى، بنصف نهائى كأس رابطة الإنجليزية المحترفة، حيث رفض الإسبانى بيب جوارديولا، المدير الفنى للسيتزنز، السماح للاعب بالذهاب للحفل. وسادت حالة من الاستياء ضد محمد صلاح لتخلفه عن الحضور على متن الطائرة الخاصة مع مانى، وحتى مثول الجريدة للطبع، كانت تجرى محاولات لإقناعه بالحضور على متن طائرة، خاصة صباح اليوم الثلاثاء.

ووفقا لتسريبات فإن مانى ضمن الفوز بجائزة الأفضل، وهو ما أرجع البعض سبب اعتذار صلاح ومحرز، فيما ترددت أنباء بأن غياب صلاح لأسباب تتعلق بأمور إعلانية

فيما تسود حالة من الترقب لجائزة أفضل لاعب داخل القارة الإفريقية والتى يتنافس عليها طارق حامد لاعب المنتخب الوطنى ونادى الزمالك وأنيس البدرى (الترجى التونسى)، ويوسف بلايلى، لاعب منتخب الجزائر، كما سيتم توزيع جوائز أفضل مدرب وأفضل لاعب صاعد وأفضل لاعبة وأفضل ناد وأفضل منتخب.

ويقام حفل الأفضل لأول مرة بمصر وعقد أحمد أحمد رئيس الكاف عدة لقاءات مع كامل أبوعلى رئيس الشركة المنظمة لمراجعة تفاصيل الحفل، وأكد أحمد أحمد ثقته فى نجاح حفل الأفضل بالغردقة بصورة غير مسبوقة، وأشاد بالتجهيزات المتميزة للحفل والتعاون التام من كافة الجهات.

ومن المنتظر أن يشهد الحفل عدة مفاجآت، سواء فى التجهيزات التى تم إعدادها على أعلى مستوى تقنى وفنى أو فى الحضور خاصة من الشخصيات العالمية. وسيشارك صامويل إيتو نجم منتخب الكاميرون ونادى برشلونة السابق تقديم الحفل ومعه المذيعة المغربية المشهورة فيروز الكروانى والمذيعة المصرية مريم أمين. وأضاف أن الحفل سوف يتضمن فقرات ترفيهية استعراضية وغنائية حيث تم اختيار فرقتين عالميتين شهيرتين وثالثة مصرية متميزة لتقديم الفقرات خلاله معربا عن أمله فى أن يعبر الحفل عن حضارة ورقى المصريين والأمن والأمان والاستقرار والتقدم الذى تشهده مصر حاليا على كافة المستويات.