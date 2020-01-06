«كاف» يهزم «فيفا» فى مواجهة أساطير الكرة بسفح الأهرامات

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قدم أساطير كرة القدم فاصلا من المتعة الكروية والمهارات الفنية، استعادوا بها ذكريات الزمن الجميل، فى مهد التاريخ والحضارة بسفح الأهرامات، وذلك فى المباراة الاستعراضية التى أقيمت أمس أمام منطقة أبوالهول على هامش استضافة مصر، اليوم، حفل الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «الأفضل» بمدينة الغردقة.

نجح فريق «كاف» بقيادة أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقى، فى تحقيق الفوز على فريق «إنفانتينو»، رئيس الاتحاد الدولى، بنتيجة 4/3، وضم فريق «كاف» كلا من: دروجبا، سامى الجابر، مصطفى حاجى، أحمد حسن، الحاج ضيوف، فلافيو، عبيدى بيليه، وائل جمعة، كانو، خاليلو فاديجا، رابح ماجر.

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بينما ضم فريق «فيفا» كلا من: جوليو سيزار، كافو، فيرون، جوميز، أوكوشا، جيرمى ناتيب، الأخضر بلومى، ومعهم جيانى إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم.

وشهد الحفل الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وهانى أبوريدة، عضو الاتحاد الدولى، والدكتور زاهى حواس، وعدد كبير من قيادات الاتحادين الدولى والإفريقى.

وحرص وزير الشباب والرياضة على تقديم التحية لأساطير العالم فى الساحرة المستديرة خلال شوطى المباراة، التى جمعت أكثر من ٣٠ نجماً عالمياً. مقدماً الشكر والتقدير للاتحاد الإفريقى لكرة القدم على إقامة حفل «الأفضل» لعام 2019 بمصر، ولرئيس الاتحاد الدولى «فيفا» على حرصه على حضور الحفل، والفعاليات المصاحبة له. وأكد أن مصر دائما ما تبهر العالم خلال استضافتها الأحداث العالمية والقارية.