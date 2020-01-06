شكرا لقرائتكم خبر عن غضب فى مصر المقاصة من تمسك عبدالسلام بـ«ميدو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمسك اللواء محمد عبدالسلام، رئيس نادى مصر المقاصة، باستمرار أحمد حسام ميدو، المدير الفنى للفريق الكروى الأول في منصبه، رافضًا محاولات عدد من أعضاء مجلس الإدارة ولاعبى الفريق، رحيل المدير الفنى من أجل إنقاذ الفريق من الهبوط لدورى القسم الثانى، بعد سوء النتائج التي وضعته في المركز السادس عشر بـ9 نقاط، بعد خوضه 11 مباراة، لأول مرة منذ صعوده للدورى الممتاز.

وكشف مصدر مسؤول بالنادى أن هناك حالة من الغليان بسبب سوء النتائج ورفض رئيس النادى رحيل ميدو، وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه «ميدو أضاع هوية النادى، وفى هذا التوقيت من كل موسم كان المقاصة يتواجد في المربع الذهبى، فضلا عن وجود أكثر من لاعب تتصارع عليه أندية الأهلى والزمالك، أما الآن فلا نتائج ولا لاعبين مميزين».

وأضاف المصدر: «حال المقاصة حاليا لا يسر عدوا ولا حبيبا، فالفريق أصبح بلا هوية وبقى مطمعًا لكل الفرق».

Advertisements

كان بعض أعضاء مجلس إدارة النادى طالبوا اللواء محمد عبدالسلام بضرورة التدخل سريعا وإنقاذ الفريق، قبل الدخول في المرحلة الأكثر صعوبة والتى من خلالها يصعب التعويض ويصبح الهبوط أمرا واقعا على الفريق الفيومى بعد سنوات عديدة قضاها النادى بالدورى الممتاز. كما طالب أحد المسؤولين بالنادى، بضرورة الانصياع للمدير الفنى من خلال التعاقدات وتنفيذ كل طلباته، خصوصا بعد فشل الفريق في تحقيق طموح مجلس إدارة النادى والجماهير.

وقال:«في السنوات السابقة كان النادى يعتمد في تعاقداته على اللاعب الطموح والذى يستطيع أن يعطى للنادى لعدة سنوات، ومعظمهم يكونون من دورى القسم الثانى، ولا يكلفون النادى أموالًا ضخمة، أما هذا الموسم فالنادى تعاقد مع مجموعة لم تظهر أو تقدم للفريق إضافة قوية مثل محمد إبراهيم وإيدو موزيس اللذين تعاقد معهما النادى بملايين كثيرة».

وأضاف المصدر المقرب من إدارة النادى أن المطالبة بتغيير المدير الفنى ليست تقليلا من ميدو إنما تعود إلى من باب كسر النحس الملازم للفريق، وقال: فريق إنبى مر بنفس الظروف وقام بالتعاقد مع حلمى طولان وحقق نتائج طيبة للغاية، وطلائع الجيش بعد تولى طارق يحيى المسؤولية حقق هو الآخر نتائج طيبة مؤخرا.

في نفس السياق علمت «المصرى اليوم» أن سبب تمسك عبدالسلام بالمدير الفنى يرجع إلى ميدو نفسه الذي يطالب رئيس النادى بالتمسك بالأمل وعدم الاستعجال بإقالة الجهاز الفنى، خصوصا أن غياب التوفيق وسوء الحظ هما فقط اللذان يمنعان المقاصة من الفوز.