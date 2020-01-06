شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يحقق الرقم الأسوأ منذ موسم 2007 - 2008 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق برشلونة هذا الموسم أسوأ رقم له بالدورى الإسبانى منذ موسم 2007-2008، وذلك عقب التعادل بنتيجة 2-2 مع إسبانيول، فى الجولة الـ19 من الليجا.

ووفقا لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن أرقام فريق إرنستو فالفيردى بالليجا هذا الموسم تثير القلق، بعد أن أنهى الفريق الدور الأول برصيد 40 نقطة فقط، وأشارت إلى أن عدد النقاط الحالى هو الأسوأ للفريق عقب انتهاء الدور الأول منذ موسم 2007-2008، والذى خسر خلاله برشلونة اللقب لصالح ريال مدريد بفارق 8 نقاط، بعدما جمع البارسا 40 نقطة أيضًا مع نهاية النصف الأول من البطولة.

وعلى مستوى آخر 12 موسمًا، فإن الرقم الأفضل للبارسا بعد نهاية الدور الأول تحقق فى موسم 2012-2013 تحت قيادة الراحل تيتو فيلانوفا برصيد 55 نقطة، كما أنهى برشلونة ذلك الموسم بأفضل نقاط، والتى بلغت 100 نقطة. يذكر أن برشلونة يتقاسم حاليًا صدارة الليجا مع ريال مدريد برصيد 40 نقطة لكل فريق.

من جانبه، أكد إرنستو فالفيردى، مدرب برشلونة، أن طرد لاعب البارسا الهولندى فرينكى دى يونج كان من أسباب التعادل مع إسبانيول ٢/٢، وقال فالفيردى «طرد دى يونج بالدقيقة 75 أثر علينا، سيطرنا على مجريات المباراة فى الشوط الأول ولكننا لم نشكل خطرًا». وأضاف «فى الشوط الثانى تقدمنا ولكننا لعبنا بنقص عددى ولم نستطع تحقيق الفوز، لقد ضغطوا بقوة بعد طرد دى يونج وأدركوا التعادل، نشعر أننا خسرنا نقطتين فى مباراة كان يجب أن نفوز بها»، وأشار فالفيردى إلى أنه قبل تعادل إسبانيول كان فى إمكان برشلونة أن ينتصر بنتيجة 1-3، كما أثنى فالفيردى على أداء لاعبه التشيلى أرتورو فيدال مبرزًا أهميته فى الفريق.

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فيما سلطت الصحف الإسبانية الضوء على تعثر برشلونة فى الديربى ضد إسبانيول، وقالت صحيفة «موندو ديبورتيفو»، «ديربى نقى، برشلونة يُهدر نقطتين فى الديربى أمام إسبانيول الذى حصل على جائزة لإيمانه بنفسه، هدف وو لى أحبط ريمونتادا متصدر الليجا، كما افتقد برشلونة خدمات لاعبه فرينكى دى يونج بعد تلقيه البطاقة الحمراء».

ووفقًا لصحيفة «موندو ديبورتيفو»، فإن إحدى أبرز نقاط القوة التى ظهرت لدى إسبانيول فى الديربى أن الفريق نجح فى تفكيك المثلث النارى لبرشلونة المكون من ليونيل ميسى ولويس سواريز وأنطوان جريزمان.

وأشارت إلى أن اللاعبين الثلاثة لم يمرروا الكرة بينهم إلا 17 مرة فقط، وهو ما أدى إلى قلة الفاعلية الهجومية لبرشلونة، وقالت الصحيفة إن ميسى مرر الكرة لجريزمان خمس مرات فقط، بينما تواصل النجم الفرنسى مع البرغوث أربع مرات.

وأضافت «موندو ديبورتيفو» أن سواريز رغم نجاحه فى تسجيل هدف وصناعة آخر لأرتورو فيدال، مرر لميسى مرتين فقط، بينما تواصل مع جريزمان ثلاث مرات، وفى المقابل تلقى سواريز تمريرة واحدة فقط من ميسى، و2 من النجم الفرنسى.

فيما قالت صحيفة «سبورت»: «عاد الديربى، تعادل برشلونة فى مباراة كانت بمثابة الحياة لإسبانيول، لكنه لا يزال فى الصدارة بجانب أنه بطل الشتاء، سواريز قدم مباراة رائعة، بتسجيل هدف وصناعة آخر، لكن وو لى سجل لأول مرة فى أول مباراة للمدرب أبيلاردو».