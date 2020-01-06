شكرا لقرائتكم تيرانوفا يتصدر رالي دكار.. و"صخرة" تحطم سيارة ألونسو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تصدر الأرجنتيني أورلاندو تيرانوفا رالي دكار بعد المرحلة الثانية في السعودية يوم الاثنين بينما تحطمت سيارة فرناندو ألونسو، بطل فورمولا "1" مرتين، بعد اصطدامه بصخرة ليتأخر كثيرا عن منافسيه.

وكان ألونسو رابعا في سيارة تويوتا هايلوكس بعد مرور 100 كيلومتر لكن سيارة المتسابق الإسباني الذي يشارك لأول مرة في رالي دكار أصيبت بأضرار في نظام التعليق إضافة إلى كسر في إحدى العجلات في المرحلة التي امتدت لمسافة 367 كيلومترا من منطقة الوجه إلى نيوم.

‬وكان السائق الإسباني ومساعده مارك كوما، الفائز برالي دكار خمس مرات، في المركز 11 بعد المرحلة الأولى لكنهما تراجعا في الترتيب بعد انتظار المساعدة لفترة طويلة. وبدأ الثنائي في التحرك مرة أخرى بعد تأخير دام ساعتين ونصف.

Advertisements

واحتل تيرانوفا، الذي كان يقود سيارة ميني، المركز الثاني في المرحلة التي فاز بها الجنوب إفريقي جينيل دي فيليرز ليوسع صدارته للترتيب العام بواقع أربع دقائق و43 ثانية عن الإسباني كارلوس ساينز.

وقال ساينز: كانت مرحلة محفوفة بالمخاطر خاصة قرب النهاية بعد أن فقدنا دقائق كثيرة. واجهنا صعوبات في شق طريقنا واضطررنا إلى العودة مرتين. كانت مرحلة صعبة لكن على الأقل لم نتعرض لأي ثقوب في الإطارات.

وجاء القطري ناصر العطية حامل اللقب ثالثا مع تويوتا متأخرا بست دقائق عن الصدارة. وارتقى دي فيليرز، الفائز باللقب في 2009، إلى المركز السادس في الترتيب العام متأخرا بفارق 12 دقيقة عن تيرانوفا. وتراجع الليتواني فايدوتاس زالا الفائز بالمرحلة الأولى إلى المركز الخامس.

وفي فئة الدراجات النارية فاز روس برانش من بوتسوانا بالمرحلة بينما حل البريطاني سام سندرلاند ثانيا ليعتلي صدارة الترتيب العام مع فريق كيه.تي.ام.