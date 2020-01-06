شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يمنح أوباما وعبد الغني راحة من تدريب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك كل من يوسف أوباما، ومحمد عبد الغني لاعبي الفريق راحة من التدريبات الجماعية المقامة حاليًا بملعب النادي استعدادًا لمواجهة زيسكو يونايتد الزامبي المقرر لها الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وتواجد ثنائي الزمالك بمقر النادي، وخاضا فقرة تأهيل خفيفة بجمانيزيوم النادي للتغلب علي الإجهاد والإرهاق.

كما أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المستبعدون من لقاء طنطا الذي أقيم أمس، حصة تأهيلية قوية تحت إشراف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق ومساعديه سامي الشيشيني وأمير عبد العزيز، واستمرت هذه الفقرة لما يقرب من 30 دقيقة، تم خلالها التأهيل بالكرة وبعض الأمور البدنية.

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وقام كارتيرون بعمل سباق سرعات عقب كل فقرة تأهيلية، من أجل رفع اللياقة لدى اللاعبين، وعقب ذلك خاض اللاعبون تقسيمة قوية شارك فيها اللاعبون المستبعدون من لقاء طنطا الأخير سواء لرؤية الجهاز الفني أو للإيقاف، وظهروا بشكل مميز للغاية واستعداد بدني طيب.

وانتظم طارق حامد لاعب وسط الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق المُقامة حاليًا فى مقر النادى، قبل سفره لحضور حفل الكاف لاختيار أفضل لاعب فى أفريقيا عام 2019 الذي سيقام غدا الثلاثاء في سهل حشيش بالغردقة، وذلك عقب انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعب من الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق لمدة يومين على خلفية إيقافه فى لقاء طنطا فى الدورى.

وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك علي تحية اللاعبين قبل انطلاق المران المقام حاليا بملعب النادي، حيث أشاد بجميع اللاعبين على الأداء والروح اللذين ظهرا بهما بلقاء أمس أمام طنطا والإصرار على الفوز حتى آخر لحظة بعد التأخر في النتيجة، وهو ما تحقق فى النهاية بالجولة الثانية عشر من منافسات بطولة الدورى الممتاز، قائلا فى رسالة لهم:"عليكم الاستمرار بهذه العزيمة والروح والقتال ، والعمل عل هدف واحد وهو الفوز".