شكرا لقرائتكم خبر عن وفد زيسكو يصل القاهرة للترتيب لاستقبال بعثة الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل وفد فريق زيسكو الزامبي إلى القاهرة للتجهيز لاستقبال بعثة الفريق التي تصل فجر الأربعاء استعدادًا لمواجهة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك وكان في استقباله نبيل عبد الفتاح مدير العلاقات العامة، وأصدر المستشار مرتضى منصور رئيس النادي تعليماته بتوفير سبل الراحة للوفد الزامبي.

وأدى الزمالك مرانه اليوم تحت إشراف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والذي منح كل من يوسف أوباما، ومحمد عبدالغني لاعبي الفريق راحة من التدريبات الجماعية المقامة حاليًا بملعب النادي استعدادًا لمواجهة زيسكو يونايتد الزامبي المقرر لها الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، وتواجد ثنائي الزمالك بمقر النادي، وخاضا فقرة تأهيل خفيفة بجمانيزيوم النادي للتغلب علي الإجهاد والإرهاق.

كما أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المستبعدون من لقاء طنطا الذي أقيم أمس، حصة تأهيلية قوية تحت إشراف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق ومساعديه سامي الشيشيني وأمير عبد العزيز، واستمرت هذه الفقرة لما يقرب من 30 دقيقة، تم خلالها التأهيل بالكرة وبعض الأمور البدنية.

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وقام كارتيرون بعمل سباق سرعات عقب كل فقرة تأهيلية، من أجل رفع اللياقة لدى اللاعبين، وعقب ذلك خاض اللاعبون تقسيمة قوية شارك فيها اللاعبون المستبعدون من لقاء طنطا الاخير سواء لرؤية الجهاز الفني أو للإيقاف، وظهروا بشكل مميز للغاية واستعداد بدني طيب.

وانتظم طارق حامد لاعب وسط الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق المُقامة حاليًا فى مقر النادى، قبل سفره لحضور حفل الكاف لاختيار أفضل لاعب فى أفريقيا عام 2019 الذي سيقام غدًا الثلاثاء في سهل حشيش بالغردقة، وذلك عقب انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعب من الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق لمدة يومين على خلفية إيقافه فى لقاء طنطا فى الدورى.