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كونتي مدرب إنتر ميلان يفضل فيدال على إريكسن

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الإثنين 6 يناير 2020

وبحسب ما ورد يفضل أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان توقيع عقد مع أرتورو فيدال بدلاً من لاعب خط وسط توتنهام هوتسبير كريستيان إريكسن هذا الشهر.

إرتبط إريكسن ، الذي لم يعد متعاقدًا في نهاية الموسم ، ارتباطًا وثيقًا باستكمال انتقاله في يناير إلى دوري الدرجة الأولى.

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ويقال إن النيرازوري مهتم أيضًا بخدمات فيدال ، الذي فشل في تأمين نقطة انطلاق منتظمة في الآونة الأخيرة.

وفقًا لصحيفة ذا ميرور ، يعتقد كونتي أن توقيع تشيلي الدولي سيكون خيارًا أفضل للإنتر.

يتعارض هذا التصرف مع وجهة نظر المدير التنفيذي جوزيبي ماروتا ، الذي يقال إنه يفضل فكرة توقيع إريكسن.

يريد كونتي إضافة تعزيزات في خط الوسط هذا الشهر من أجل توفير المزيد من الخبرة لفريق إنتر يجلس حاليًا على قمة دوري الدرجة الأولى.

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