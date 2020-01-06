الامارات | رونالدو يعيد صدارة الدوري الإيطالي ليوفنتوس وميلان يتعادل في حضور إبراهيموفيتش

شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يعيد صدارة الدوري الإيطالي ليوفنتوس وميلان يتعادل في حضور إبراهيموفيتش والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجل الهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود فريقه يوفنتوس لاكتساح ضيفه كالياري 4 - صفر اليوم الاثنين واستعادة صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش ظهوره الأول مع فريقه الجديد ميلان لكنه لم ينجح في قيادته نحو الفوز ليكتفي الفريق بالتعادل السلبي مع ضيفه سامبدوريا ضمن المرحلة الثامنة عشر للدوري الإيطالي.

وفي مباريات أخرى اكتسح اتالانتا ضيفه بارما 5 /صفر وتعادل بولونيا مع فيورنتينا 1 /1.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 45 نقطة في الصدارة بفارق ثلاث نقاط عن أقرب ملاحقيه إنتر ميلان، الذي سيكون بإمكانه استعادة القمة حال فوزه على مضيفه نابولي في وقت لاحق اليوم.

وعلى ملعب اليانز ستاديوم، تقمص رونالدو دور البطولة وسجل ثلاثة أهداف (هاتريك) ليوفنتوس.

وتقدم رونالدو بهدف في الدقيقة 49 ثم عاد وسجل الهدف الثاني له ولفريقه من ضربة جزاء في الدقيقة 67.

ووضع المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين بصمته بتسجيله ثالث أهداف يوفنتوس في الدقيقة 81 وبعد دقيقة واحدة نال رونالدو لقب هاتريك.

وعلى ملعب سان سيرو، سجل إبراهيموفيتش حضوره الأول مع ميلان خلال التعادل السلبي مع سامبدوريا.

وحصد كل فريق نقطة واحدة ليرفع ميلان رصيده إلى 22 نقطة في المركز الحادي عشر مقابل 16 نقطة لسامبدوريا في المركز السادس عشر.

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وعاد إبرا إلى ميلان قبل أيام قليلة بعقد لمدة ستة أشهر بعد أن رحل عن الفريق في عام 2012 ليخوض بعدها مسيرة احترافية حافلة.

وكان إبراهيموفيتش قد ساعد ميلان في الفوز بآخر لقب له في الدوري الإيطالي، في عام 2011، وقد سجل للفريق 56 هدفا خلال 85 مباراة على مدار موسمين.

وفي تشرين ثان/نوفمبر الماضي، أنهى إبراهيموفيتش موسما واحدا قضاه ضمن صفوف لوس أنجليس جالاكسي الأمريكي ليعود بعدها إلى سان سيرو.

وعلى ملعب جيويس، اكتسح اتالانتا ضيفه بارما بخمسة أهداف دون رد.

الفوز رفع رصيد اتالانتا إلى 34 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد بارما عند 25 نقطة في المركز السابع.

وتقدم اليخاندرو جوميز بهدف لاتالانتا في الدقيقة 11 ثم أضاف ريمو فريلير الهدف الثاني في الدقيقة 34 وتبعه روبن جوسينس بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني سجل جوسيب إيليشيش الهدفين الرابع والخامس لاتالانتا في الدقيقتين 60 و71.

واقتنص بولونيا تعادلا مثيرا على أرضه أمام ضيفه فيورنتينا 1/ 1.

وتقدم فيورنتينا في الدقيقة 27 عن طريق ماركو بيناسي، قبل أن يسجل أرسوليني هدف التعادل لبولونيا في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع بولونيا رصيده إلى 23 نقطة في المركز العاشر، كما رفع فيورنتينا رصيده إلى 18 نقطة في المركز الرابع عشر.