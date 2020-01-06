الامارات | لجنة الانضباط تعاقب نادي العين بسبب أحد مشجعيه

شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الانضباط تعاقب نادي العين بسبب أحد مشجعيه والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاقبت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم خلال اجتماعها اليوم الإثنين بمقر الاتحاد في دبي برئاسة المستشار سعيد الحوطي، تغريم نادي العين 10 آلاف درهم وتوجيه إنذار له لنزول أحد مشجعيه الى أرضية الملعب خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام شباب الأهلي ضمن الجولة 12 لدوري الخليج العربي، علما أن المبارات أنتهت بفوز شباب الأهلي 2-1.
وعاقبت اللجنة كذلك لاعبي الوصل تحت 21 سنة مااتيس وناتالا بالإيقاف مباراة واحدة وتغريم كل منهما 50 ألف درهم لقيامهما بتبادل اللكمات والاشتباك مع لاعب بني ياس عبد الله سلطان الذي عاقبته اللجنة أيضا بالإيقاف ف مباراة واحدة وتغريمه 50 ألف درهم.
وقررت اللجنة أيضا معاقبة لاعب النصر تحت 21 سنة حمد حسن مباراة واحدة وتغريمه 50 ألف درهم لاعتدائه على لاعب من فريق الجزيرة دون كرة خلال مباراة الفريقين الأخيرة.
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