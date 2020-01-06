ريال مدريد بقائمة غير مكتملة في مواجهة فالنسيا بالسوبر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يناير 2020

أعلن الجهاز الفني لفريق ريال مدريد عن قائمته المشاركة أمام فالنسيا بالسوبر الإسباني، خلال المباراة المقرر لها الأربعاء بالحقيقة السعودية، من أجل البحث عن أولى القاب بحقبة زيدان الجديدة.



وضمت قائمة البلانكو الأسماء التالية

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، اريولا، التوب.

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خط الدفاع: راموس، مارسيلو، كارفخال، ميندي، فاران، ناتشو، ميلتاو.

خط الوسط: فالفيردي، مودريتش، كروس، إيسكو، كاسميرو، دياز، فاسكيز.

خط الهجوم: يوفتتش، رودريجو، ماريانو دياز، فينسيوس.

جدير بالذكر أن الفريق الملكي يغيب عنه كلا من جاريث بيل وكريم بنزيما، رغم تواجدهم بالمباراة الماضية أمام خيتافي ومساهتهم بتحقيق الفوز العريض بثلاثية لمواصلة الصراع على الليجا بالتساوي بعدد النقاط مع الغريم التقليدي برشلونة.