كيف ريال مدريد يمكن أن يصمد ضد فالنسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يناير 2020

يسافر ريال مدريد إلى المملكة العربية السعودية هذا الأسبوع للمشاركة في مباراة نصف نهائي سوبركوبا دي إسبانيا مع فالنسيا في جدة مساء الأربعاء.



يتمتع لوس بلانكوس بموسم أكثر ثباتًا تحت قيادة زين الدين زيدان ، حيث يحتل المركز برصيد نقاط مع برشلونة المتصدر ولم يهزم في جميع المسابقات منذ 19 أكتوبر.

ومع ذلك ، سيكونون حذرين من التهديد الذي يمثله فالنسيا ، الذي تغلب على مدريد 2-1 في أبريل وكان على بعد ثوانٍ من إعلان فوز آخر على فريق الدوري الأسباني الشهر الماضي ، فقط لكريم بنزيمة ليسجل هدف التعادل في اللحظة الأخيرة.

في المخطط الكبير للأشياء ، لن يرى زيدان هذه اللعبة باعتبارها ذات أهمية قصوى ، حيث تدخل مدريد الآن في نهاية حملاتها في كل من الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

على هذا النحو ، قد يستخدم الفرنسي هذه اللعبة لمزيد من الدماء عدد من التعاقدات الجديدة والشباب الذين لم يكرسوا أنفسهم بعد في بيرنايبيو.

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على الجانب الأيسر من الدفاع ، على سبيل المثال ، فإن ميندي الذي يعوقه مشاكل في الإصابة هذا المصطلح - سيحصل على فرصة أخرى بعد أن بدا قوياً أثناء فوزه على خيتافي 3-0 في آخر مرة.

علاوة على ذلك ، فبينما سيلعب بالتأكيد أحد اللاعبين رافائيل فاراني وسيرجيو راموس ، يبدو من المحتمل أن يذهب البقعة الأخرى إلى إيدر ميليتاو ، الذي خُفض إلى سبع مباريات فقط في الدوري الإسباني هذا الموسم.

في قاعدة خط الوسط ، الذي سيحل محل كاسيميرو ، سيكون فيديريكو فالفيردي - لاعب اكتسب أداءه الكثير من الاستحسان في إسبانيا وشخص يجعل ببطء من المؤكد أن موقف خط الوسط الدفاعي هذا هو نفسه.

مزيد من التقدم ، بطبيعة الحال ، سيكون الثنائي من لوكا مودريتش وتوني كروس ، الذين يجلبون

في المقابل ، من المرجح أن يستريح زيدان إيزكو وجاريث بايل ، اللذان شاركا في مباراة ضد خيتافي ، لصالح منح الشباب الموهوبين المهاجمين فينيسيوس ورودريجو - وهما زوجان بهما الكثير من المواهب ولكنهما لم يستمتعا بعد بمجموعة منتظمة من الألعاب. في الجانب.

في المقدمة ، يجب إعطاء لوكا جوفيتش ، وهو توقيع صيفي آخر ، فرصة لإثارة إعجابه ، لكن زيدان سيجد صعوبة بالغة في التغلب على بنزيما ، الذي لديه 12 هدفا في الدوري الأسباني هذا الموسم بالفعل ويحقق النضج. إلى الثلث الأخير.