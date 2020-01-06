بيب جوارديولا: "شخصية سولسكاير بدأت تظهر في اليونايتد"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يناير 2020

يعتقد المدرب الاسباني بيب جوارديولا أن أساليب النرويجي سولسكاير بدأت في التألق في مانشستر يونايتد.



كان أداء يونايتد في أول موسم كامل لسولسكاير في أولد ترافورد غير مبال ، لكن جوارديولا مدرب مانشستر سيتي يمكنه أن يرى ما يحاول اللاعب النرويجي فعله مع فريقه.

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تمتعت يونايتد ببعض النتائج المثيرة للإعجاب في الأشهر الأخيرة - ليس أقلها الفوز على توتنهام وسيتي في غضون أربعة أيام الشهر الماضي - لكن كانت هناك خسائر محبطة على يد واتفورد وأرسنال.

وقد ترك هذا الأمر على بعد خمس نقاط من المراكز الأربعة الأولى في الدوري الممتاز ، و 13 خلف سيتي ، قبل اجتماع آخر بين الأطراف المجاورة في نصف نهائي كأس كاراباو يوم الثلاثاء.

وفي حديثه قبل مباراة الذهاب يوم الثلاثاء على ملعب أولد ترافورد ، قال غوارديولا مدرب سيتي: "أعتقد أنه بدأ يرى في فريقه ما يريد. هذا هو شعوري عندما أرى فرقه حتى المباراة الأخيرة ضد آرسنال التي خسروها ، نرى بوضوح ما يريد.

واختتم: "لم يكن الأمر سهلاً التعامل مع فريق ، وتولي نادي كبير وكبير يطالبك دائمًا أن يكون بطلاً في جميع المسابقات ، لكنني أعتقد أن كل مدرب يحتاج إلى وقت ولدي شعور بأن يونايتد بدأ يلعب بالطريقة التي يريدها."