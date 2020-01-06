تيرانوفا يتصدر مرحلة (الوجه - نيوم) برالي دكار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اعتلى الأرجنتيني أورلاندو تيرانوفا أمس صدارة المرحلة الثانية من رالي دكار السعودية 2020، فيما ظهرت قلة خبرة بطل فورمولا 1، المتسابق الإسباني فرناندو ألونسو في هذا النوع من السباقات من خلال تعرضه إلى حادث نتيجة اصطدام سيارته بصخرة أدى إلى تحطمها.

ويشارك بطل سباقات فورمولا 1 مرتين، للمرة الأولى في رالي دكار.

وقبل الاصطدام، كان ألونسو في المركز الرابع على متن سيارته تويوتا هايلوكس بعد مرور 100 كلم، لكن سيارته تعرضت لأضرار في نظام التعليق، إضافة إلى كسر في إحدى العجلات في المرحلة التي امتدت لمسافة 367 كلم من منطقة الوجه إلى نيوم، ثم استأنف السباق بجانب مساعده بعد ساعتين ونصف الساعة.

وجاء حامل اللقب، القطري ناصر العطية الثالث مع تويوتا، متأخرا بست دقائق عن الصدارة.

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واحتل تيرانوفا، الذي كان يقود سيارة ميني، المركز الثاني في المرحلة الأولى التي فاز بها الجنوب أفريقي جينيل دي فيليرز ليوسع صدارته للترتيب العام بواقع 4 دقائق و43 ثانية عن الإسباني كارلوس ساينز.

وعقب هذه المرحلة، قال ساينز «لقد كانت مرحلة محفوفة بالمخاطر، خاصة قرب النهاية بعد أن فقدنا دقائق كثيرة، واجهنا صعوبات في شق طريقنا واضطررنا إلى العودة مرتين، كانت مرحلة صعبة، لكن على الأقل لم نتعرض لأي ثقوب في الإطارات».

وارتقى دي فيليرز، الفائز باللقب في 2009، إلى المركز السادس في الترتيب العام متأخرا بفارق 12 دقيقة عن تيرانوفا.

وتراجع الليتواني فايدوتاس زالا الفائز بالمرحلة الأولى إلى المركز الخامس.

وفي فئة الدراجات النارية فاز روس برانش من بوتسوانا بالمرحلة، بينما حل البريطاني سام سندرلاند ثانيا ليعتلي صدارة الترتيب العام.