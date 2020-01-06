الزهراني يؤكد عدم عودته للعمل بالاتحاد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نفى الرئيس التنفيذي الأسبق بنادي الاتحاد خميس الزهراني عودته للعمل بالنادي مجددا في منصب رئيس مجلس الإدارة بتكليف من الهيئة العامة للرياضة.

وأشار الزهراني إلى أنه يكتفي حاليا بعمله كمحلل فني وناقد في برامج القنوات السعودية الرياضية، مؤكدا أنه ليس لديه نية في العودة للعمل بنادي الاتحاد في أي منصب إداري أو فني.

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وكان الزهراني تعرض لحملة انتقادات شرسة إبان عمله في فترة الرئيس السابق نواف المقيرن مطلع موسم 2019 بسبب نتائج الفريق في الدوري آنذاك دون النظر لبقية فريق العمل من مجلس إدارة وجهاز فني وإداريين ولاعبين ولجنة فنية.

من جانبها، لا تزال اللجنة القانونية في الهيئة العامة للرياضة تعمل خلال الأيام المقبلة لتفنيد القوائم المالية الخاصة بالجمعية العمومية لنادي الاتحاد وما سيتبعها من قرارات وتوصيات.

ميدانيا احتضن الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة تدريبات الفريق الاتحاد، استعدادا لمواجهة النصر مساء الجمعة المقبل ضمن الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن بدأ العمل لتهيئة مقر النادي والملعب الرئيسي لاحتضان تدريبات فريقي ريال مدريد وفالنسيا المشاركين بكأس السوبر الإسباني الذي سينطلق غدا.