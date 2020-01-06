الوحدة يعيد إلتون للدوري السعودي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة

أكدت لـ«مكة» مصادر قريبة من نادي الوحدة اقتراب مسيري القرار في النادي من التعاقد مع اللاعب البرازيلي إلتون خوزيه (33 عاما) خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية قادما من نادي سي أر بي البرازيلي.

ويأمل الوحدة الاستفادة من خبرة اللاعب بالدوري السعودي الذي مكث فيه مدة طويلة لعب خلالها لأندية النصر والفتح والقادسية، وخاصة أن اللاعب أبدى رغبة في العودة إلى الدوري السعودي.

وكانت آخر محطات إلتون في الدوري السعودي من خلال تمثيل القادسية، حيث رحل عن صفوف الفريق الموسم الماضي عقب انتهاء عقده بعد موسمين ونصف الموسم قضاها مع الفريق.