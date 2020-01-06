الهلال والأهلي.. أخطر منعطف لملاحقة المتصدر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل نواف الجبني - الرياض

يخوض الهلال والأهلي منعطفا خطيرا في مشوارهما نحو المنافسة على لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عندما يلتقيان اليوم على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض في مباراة مؤجلة من الجولة الـ11 بسبب مشاركة الهلال صاحب الأرض والجمهور في كأس العالم للأندية.

ويتصدر النصر الدوري برصيد 29 نقطة وبفارق 5 نقاط عن الهلال صاحب المركز الثاني وفارق 6 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الرابع، وهو ما يجعل مواجهة اليوم أكثر إثارة في ظل سعي الفريقين لتضييق الخناق على المتصدر، وفي النفس الوقت ضرب كل منها للآخر وإبعاده قليلا عن مراكز المقدمة.

وفيما يتقاتل الفريقان نحو الفوز، يترقب النصر المباراة من خلف الأبواب وكله أمل في أن ينتهي اللقاء بالتعادل، وإن كان يتمنى خسارة نده التقليدي الهلال حتى تقل ملاحقته له ولو لمرحلة.

قبل المواجهة

Advertisements

يتسلح الهلال بأقوى خط هجوم في الدوري، حيث سجل 34 هدفا في 11 مباراة بواقع 3 أهداف في كل مباراة الأهلي ثاني أقوى خط هجوم حيث سجل 23 هدفا بواقع 1.9 هدف في كل مباراة

تكافؤ كبير بين الفريقين في الدفاع، فالهلال اهتزت شباكه 12 مرة بزيادة هدف عن الأهلي

سيكون اللاعب الجديد الألماني ماركو مارين هو السلاح الجديد الذي قد يستفيد منه مدرب الأهلي

تنفس مدرب الهلال الصعداء بعودة المصابين عبدالله عطيف وسلمان الفرج

يفتقد خط وسط الهلال لاعبه المؤثر البرازيلي كارلوس إدواردو

3 مواجهات جرت بينها بملعب جامعة الملك، الأولى في الدوري وكسبها الهلال 4-3، والثانية ضمن كأس زايد وكسبها الهلال 1-0، والثالثة بأبطال آسيا وكسبها الأهلي 1-0

المناسبة: دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الملعب: جامعة الملك سعود

الجولة :11 (مؤجلة)

التوقيت: 8.00 م

مدرب الهلال : الروماني رازفان لوشيسكو

مدرب الأهلي : السويسري كريستيان جروس